НХЛ: Бостон и Колорадо громят соперников, Оттава расправляется с лидером

Девять матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге.

2017-18, Чемпионат НХЛ . Игровой день 2018-01-07. Результаты всех матчей

"Филадельфия" - "Сент-Луис" - 6:3 (2:0, 2:1, 2:2)

Шон Кутюрье дважды, Клод Жиру, Скотт Лотон, Джордан Уил и Уэйн Симмондс забивали в ворота "Сент-Луиса", чем принесли своей команде победу. Первую шайбу в сезоне составе "Блюз" забросил Иван Барбашев. По голу на счету Пола Штясны и Колтона Парайко.

"Даллас" - "Эдмонтон" - 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)

Александр Радулов голом и двумя результативными передачами поучаствовал в победе "Далласа" над "Эдмонтоном". С такими же показателями матч завершили Джон Кингберг и Тайлер Сегин. Кроме них в воротах соперников расписались Маттиас Янмарк и Джейми Бенн.

"Торонто" - "Ванкувер" - 3:2 ПБ (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0)

Тайлер Бозак забросил победную для "Торонто" шайбу в серии буллитов, а "Кленовым листьям" удалось одержать волевую победу над "Ванкувером". Уступая 0:2 после шайб Брока Бозера и Сэма Ганье, Остону Мэттьюзу и тому же Тайлеру Бозаку удалось переломить ход поединка и перевести игру в овертайм.

"Бостон" - "Каролина" - 7:1 (5:1, 2:0, 0:0)

Нападающий "Бостона" Патрис Бержерон записал на свой счет четыре шайбы и одну результативную передачу в поединке "Каролиной", чем помог своей команде разгромить соперника и одержать восьмую победу в последних 10-ти матчах. Бержерон сделал второй хет-трик в карьере и стал 16-м игроком "Бостона", кому удалось сделать покер в одной игре. Четыре результативных передачи на счету Брэда Маршана. Шайба и две передачи в активе Давида Пастрняка. Также в составе победителей отличились Джейк Дебраск и Райли Нэш.

"Оттава" - "Тампа" - 6:3 (3:0, 0:3, 3:0)

Голкипер "Сенаторс" Крейг Андерсон отразил 45 бросков по воротам, не справившись с тремя, чем помог "Оттаве" обыграть лидеров регулярного чемпионата "Тампу". В воротах "Молний" расписались Райан Дзингел (дважды), Мэтт Дюшен, Зак Смит, Марк Стоун и Жан-Габриэль Пажо. Лидер "Тампы" Никита Кучеров записал на свой счет 32-ю передачу в сезоне и с 58-ю очками продолжает лидировать в рейтинге бомбардиров лиги.

"Аризона" - "Рейнджерс" - 1:2 ПБ (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайба Мики Зибанежада в серии буллитов принесла победу "Рейнджерс" над "Аризоной". Голкипер гостей Хенрик Лундквист отразил за матч 38 бросков, а также все три попытки "Койотиз" в серии буллитов. В основное время матча у "Рейнджерс" отличился Джимми Веси, у хозяев площадки - Энтони Дюклер.

"Калгари" - "Анахайм" - 3:2 (2:0, 0:0, 1:2)

Шайба Дуги Гамильтона за 16 секунд до окончания третьего периода принесла победу "Флеймз" над "Дакс". Добыть третью победу кряду после трех подряд поражений "Калгари" помогли Майкл Ферланд и Марк Джиордано. Якоб Силфверберг и Райан Гецлаф пытались спасти для "Уток" матч в третьей двадцатиминутке и у них это почти получилось.

"Лос-Анджелес" - "Нэшвилл" - 3:4 (0:1, 1:2, 2:1)

"Короли" не смогли уйти от поражения "Нэшвиллу" в домашнем матче, дублем в составе которого отметился Остин Уотсон. В ворота хозяев площадки также забивали Роман Йози и Скотт Хартнелл. У "Лос-Анджелеса" отличились Адриан Кемпе, Тревор Льюис и Тайлер Тоффоли.

"Колорадо" - "Миннесота" - 7:2 (2:1, 2:1, 3:0)

"Эвеланш" одержали пятую победу подряд, разгромив "Миннесоту". Дублем в составе победителей отметился Карл Содерберг. По шайбе и по две голевые передачи в активе у Натана Маккиннона и Микко Рантанена. Также у "Колорадо" отличились Габриэль Бурк, Патрик Немет и Тайсон Жост. У "Миннесоты" дубль на счету Эрика Стаала.