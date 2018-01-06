Расизм в Италии: фанаты Кальяри против Матуиди

На Сардинии проходит матч между "Кальяри" и "Ювентусом". Первый тайм завершился без забитых мячей и, похоже, это сильно повлияло на местных фанатов скромного аутсайдера Серии А в матче с гегемоном.

Поединок был омрачен расистскими выкриками тиффози сардинского клуба в сторону чернокожего игрока "Ювентуса" Блейза Матуиди.

Полузащитник "Ювентуса" был явно озадачен и разочарован поведением болельщиков "Кальяри", которого успокаивал партнер по команде Мехди Бенатиа. Главный арбитр Джанпаоло Кальварезе решил продолжать игру, однако "Кальяри" скоро придется заплатить немаленький штраф и, возможно, болельщики также подвергнутся некоторым санкциям.

Всего два дня назад за аналогичные действия фанатов на 20 тысяч евро был оштрафована "Верона", а и на один из секторов стадиона на год запрещен вход. Если такое поведение повторится фанатами в течение следующих 12 месяцы, то будут закрыты следующие сектора.




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