Кристал Пэлас нацелился на голкипера Хетафе
Английский "Кристал Пэлас" ведет переговоры с "Хетафе" о трансфере голкипера Висенте Гуайты, сообщает Sky Sports News.
Команда Ла-Лиги хочет получить за 30-летнего вратаря около 3,5 миллионов фунтов стерлингов, вместо того, чтобы летом отпускать его в качестве свободного агента.
Ранее Гуайта защищал цвета испанских клубов "Валенсия" и "Рекреативо". В текущем сезоне голкипер пропустил 16 мячей в 17 матчах Ла Лиги.
По информации английской прессы, Гуайтой также интересуются "Уотфорд" и турецкий "Бешикташ".
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06.01.2018 14:01