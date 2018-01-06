Кристал Пэлас нацелился на голкипера Хетафе

Английский "Кристал Пэлас" ведет переговоры с "Хетафе" о трансфере голкипера Висенте Гуайты, сообщает Sky Sports News.

Команда Ла-Лиги хочет получить за 30-летнего вратаря около 3,5 миллионов фунтов стерлингов, вместо того, чтобы летом отпускать его в качестве свободного агента.

Ранее Гуайта защищал цвета испанских клубов "Валенсия" и "Рекреативо". В текущем сезоне голкипер пропустил 16 мячей в 17 матчах Ла Лиги.

По информации английской прессы, Гуайтой также интересуются "Уотфорд" и турецкий "Бешикташ".