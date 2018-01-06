Сборная Канады - победитель молодежного чемпионата мира (ВИДЕО)  

Сборная Канады обыграла команду Швеции со счетом 3:1 в финале молодежного чемпионата мира.
 
Решающую шайбу забросил Тайлер Стинберген за две минуты до конца встречи, также отличились Диллон Дюбе и Алекс Форментон.
Фото Сборная Канады - победитель молодежного чемпионата мира (ВИДЕО)
Фото: 2018.worldjunior.hockey
 
У шведов единственный гол на счету Тима Содерлунда.
 
Канадцы не побеждали на турнире с 2015 года, шведы в третий раз за последние пять лет забирают с МЧМ серебряные медали, информирует СЭ.
 
Молодежный чемпионат мира
 
Финал
 
Швеция - Канада - 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
 
Голы: Дюбе - 2 (Киру, Стил), 21:49 - 0:1. Седерлунд - 1 (мен., Л. Линдстрем, Бреннстрем), 33:07 - 1:1. Стинберген - 1 (Тимминс), 58:20 - 1:2. Форментон - 1 (п.в., Мете), 58:46 - 1:3.
 
Вратари: Густавссон (58:27 - 58:46, 59:04 - 59:09) - Харт.
 
Штраф: 22 - 2.
 
Броски: 36 (16+9+11) - 28 (9+9+10).
 
Судьи: Каукокари, Шир.
 
6 января. Баффало. KeyBank Center. 17544 зрителя.
 


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