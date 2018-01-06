Икарди: В последний месяц нам не хватало командного духа

Нападающий "Интера" Мауро Икарди остался недоволен своей игрой и игрой команды после ничьей 1:1 с "Фиорентиной" в рамках 20-го тура Серии А. Форвард забил свой 18-й гол в 20 матчах серии А, но этого оказалось мало для победы.

"Это хороший показатель, но мне не нравится забивать голы, которые не приносят победу, цитирует Икарди "Интер ТВ". - Мы должны бороться до конца и проявлять характер, чтобы добиваться результата. В конце концов, этого нам и не хватало.

Тренер попросил меня больше помогать партнерам по команде и я пытаюсь это сделать. В этом сезоне мы выиграли много игр, но в последний месяц нам не хватало духа, желания сражаться и впечатлять".


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