Элина Свитолина выиграла турнир WTA в Брисбене

Лучшая украинская теннисистка начала год с победы на турнире в Брисбене и станет четвертой ракеткой мира

Лучшая по рейтингу украинская теннисистка Элина Свитолина завоевала свой десятый титул WTA в карьере и первый в сезоне-2018.

Об этом передает Сегодня .

В финале турнира Brisbane International с призовым фондом в миллион долларов Свитолина разгромила представительницу Беларуси Александру Соснович со счетом 6:2, 6:1. На счету Свитолиной десять эйсов и две двойные ошибки. Теннисистки провели на корте чуть больше часа.

Для Свитолиной это четвертый титул на турнире категории WTA Premier и выше. В прошлом году Элина выиграла три титула на турнирах серии WTA Premier 5 – аналогов мужских "Мастерсов".

На пути к титулу в Брисбене украинка одолела двух соперниц из топ -10, одна из которых – Каролина Плишкова- экс-первая ракетка мира и теннисистка топ-5.

Свитолина уже побила все рекорды украинского женского тенниса и теперь соревнуется только с достижениями лучшего украинского теннисиста Андрея Медведева, главный рекорд которого – четвертое место в мировом рейтинге Элина уже превзошла. Теперь Элине Свитолиной осталось выиграть более 11 титулов за карьеру и выиграть турнир "Большого Шлема" (Медведев был финалистом грунтового "Шлема" – Ролан Гаррос).

В понедельник Свитолина поднимется на четвертую строчку рейтинга WTA и получит четвертый номер посева на Открытом чемпионате Австралии – первом "Шлеме" сезона-2018.

Напомним, что Элина Свитолина попала в список лучших спортсменок Украины по итогам 2017 года. В нашем опросе среди болельщиков на данный момент она занимает второе место.