Вита Семеренко выиграла бронзу в женской гонке преследования в Оберхофе

Украинская биатлонистка Вита Семеренко финишировала на третьем месте в гонке преследования в рамках четвертого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе.

Гонка складывалась довольно драматично. Анастасия Кузьмина предсказуемо лидировала, удачно одолела первый огневой рубеж, но допустила промах на втором. Впрочем, это не повлияло на ее лидерские позиции. Ближайшим преследователем словацкой биатлонистка была немка Франциска Хильдебранд. Вита Семеренко вышла 11-й, проигрывая 1:22 после стрельбы лежа. Елена Пидгрушная на втором огневом рубеже показала точную стрельбу, а Анастасия Меркушина смазала лишь последний выстрел. Джима отстрелялась без промахов (стартовала 42-й), что позволило ей существенно продвинуться в общей классификации.

После второй стрельбы Вита Семеренко сохраняла 11-ю строчку, 19 место было у Елены Пидгрушной, а Джим, благодаря точной стрельбе, поднялась на 11 позиций (с 41 на 30). Меркушина - напротив, потеряла 12 мест (28 - 40), а Ирина Варвинец была 56-й.

Хильдебранд чисто отстрелялась стоя, Домрачева и Макарайнен допустили промахи и пошли на штрафной круг. В то же время, Вита Семеренко снова отработала чисто, закрыв 15 мишеней из 15. Итальянка Доротея Вирер после третьей стрельбы стала третьей. По сути, здесь же и произошла кульминация гонки. Сомнений в том, что Кузьмина финиширует первой особо и не было, а вот Вита Семеренко могла зацепиться за второе место.

В четвертой стрельбе Анастасия Кузьмина отработала предсказуемо чисто, де-факто, решив вопрос о победителе гонки. Хильдебранд, Домрачева и Дальмайер стреляли плохо. Вита выбила 20 из 20 и тем самым, практически решила для себя вопрос попадания в цветочную церемонию.

Кузьмина стала победителей (30:49.5). Вирер выиграла серебро, проиграв 1:04.4 победительнице. Вита Семеренко - третья (1:10.2). Украинка защитила призовое место, сохранив его от полячки Новаковской.

Биатлон. Кубок мира, 4-й этап

Гонка преследования, 10 км. Женщины

1. Анастасия Кузьмина (Словакия) - 30:49.5 (0+1+1+0) 2. Доротея Вирер (Италия) +1:04.4 (0+0+0+0) 3. Вита Семеренко (Украина) +1:10.2 (0+0+0+0) 4. Вероника Новаковская (Польша) +1:17.1 (0+0+0+0) 5. Кайса Макарайнен (Финляндия) +1:23.4 (1+0+1+1) 13. Юлия Джима (Украина) +2:01.4 (1+0+0+0) 17. Елена Пидгрушная (Украина) +2:25.8 (0+0+1+0) 25. Анастасия Меркушина (Украина) +2:52.6 (0+1+0+0) 56. Ирина Варвинец (Украина) +6:12.7 (1+1+1+0)




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