Олимпик определился со спарринг-партнерами. Футбол
Зимний отпуск донецкого «Олимпика» близится к финишу, команда соберется в Киеве 9 января и традиционно начнет подготовку ко второй части сезона с медицинского осмотра. На протяжении пяти дней «олимпийцы» проведут в столице втягивающий сбор, а затем отправятся в Турцию, на первый из двух запланированных этапов подготовки за границей.
В Анталию «Олимпик» возьмет курс 14 января и пробудет там до 27 января включительно. В ходе первого сбора команда Романа Санжара проведет четыре спарринга. Дончане сыграют со «Стяуа» Бухарест (18 января), польской «Короной» (21 января), «Слованом» Братислава (24 января) и македонской «Шкендией» (26 января).
Вернувшись в Киев, футболисты «Олимпика» получат три выходных, а 31 января вновь отправятся в Турцию, где пробудут до 14 февраля. Второй сбор также предполагает проведение четырех спаррингов, имена соперников будут известны чуть позже.
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06.01.2018 09:29