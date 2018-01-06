Свитолина побеждает на турнире в Брисбене

Элина Свитолина с победы начала новый сезон, одержав победу в первом в нынешнем году турнире. Финальный поединок против белорусски Александры Саснович получился даже проще, чем четвертьфинальный и полуфинальный встречи Свитолиной. Уже в первом сете украинка продемонстрировала свое превосходство в классе, а во второй позволила сопернице взять лишь один гейм. В итоге, 6:2, 6:1 - победа Элины Свитолиной, которая, напомним, занимает шестую строчку в рейтинге WTA.