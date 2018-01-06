Клопп: Это был отличный бой. Футбол
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился впечатлениями от победы над "Эвертоном" (2:1) в рамках 1/32 финала Кубка Англии.
- Это был не самый красивый матч, но отличный бой. Я доволен тем, как мои ребята отнеслись к игре. Конечно, сложный поединок - сегодня не нашлось места для красивого футбола. "Эвертон" хорошо защищался, но и пытался показать свою игру, в отличие от предыдущего дерби.
Пропущенный нами гол - худший пример оборонительных действий, который я когда-либо видел. В том эпизоде ошиблись все наши исполнители. Но в футболе если ты допускаешь ошибку, то должен ответить правильной реакцией. Именно это мы и продемонстрировали, - сказал коуч мерсисайдцев в интервью BBC.
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Спорт
06.01.2018 08:33