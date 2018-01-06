Моуринью - Конте: Меня никогда не дисквалифицировали за договорные матчи

Наставники двух топовых английских команд обменялись колкими высказываниями. Перепалку начал коуч "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, который намекнул, что Антонио Конте благодаря своим эмоциям в технической зоне напоминает клоуна. В ответ тренер "Челси" порекомендовал португальцу посмотреть на себя в прошлом.

- Отвечу так, чтобы могли закончить этот разговор, - пообещал Моуринью в интервью Goal.com. - Да, я совершал ошибки у кромки поля. Теперь стараюсь, чтобы их было как можно меньше, но они всё равно будут. Зато меня никогда не дисквалифицировали за договорные матчи. И такого никогда не случится.

Словом, остаётся дождаться 24-го февраля, когда манкунианцы будут принимать "Челси" в рамках 28-го тура английской Премьер-лиги. Будет интересно.




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