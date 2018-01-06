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МЧМ-2018: Канадцы - чемпионы мира Сборная Канады нанесла поражение сверстникам из Швеции в финале молодежного чемпионата мира, матчи которого проходили в Баффало, и вернула себе титул впервые с 2015 года. Швеция - Канада – 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Шайбы: 0:1. Дубе (Стил, Кайру) - 21:49, 1:1. Седерлунд (Бреннстрем, Линдстрем) - 33:07 (мен), 1:2. Стинберген (Тимминс) - 58:20, 1:3. Форментон (Мете) - 58:46 (в пустые ворота) В матче за 3-е место прошлогодние победители турнира команда США разгромила чехов. Чехия - США - 3:9 (0:1, 0:6, 3:2)

Шайбы: 0:1. Фредерик - 19:56 (мен), 0:2. Пелинг (Андерсон, Перунович) - 20:09 (мен), 0:3. Андерсон (Ткачак, Миттельштадт) - 24:18, 0:4. Фредерик (Хьюз, Тафти) - 25:52, 0:5. Беллоуз - 27:23 (бул), 0:6. Фредерик - 32:55, 0:7. Беллоуз (Норрис) - 39:01, 1:7. Каут (Гаек, Нечас) - 40:43 (бол), 2:7. Павлик (Кодытек, Вала) - 42:11, 2:8. Фредерик (Беллоуз, Харпер) - 45:41 (бол), 3:8. Куровски (Кодытек, Павлик) - 47:45, 3:9. Харпер (Самберг) - 57:10

Terrikon

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