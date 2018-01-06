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НБА: результаты матчей 6 января Десять матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации. "Филадельфия" - "Детройт" - 114:78 (32:15, 30:17, 35:29, 17:17)

ФС: Эмбиид - 23, Редик - 21

ДП: Харрис Т. - 14, Гэлловэй, Смит - по 11 "Бостон" - "Миннесота" - 91:84 (19:19, 22:19, 25:24, 25:22)

БС: Смарт - 18, Ирвинг - 16, Бэйнс - 11+10 подборов

МТ: Таунс - 25+23 подбора, Батлер - 14 "Майами" - "Нью-Йорк" - 107:103 ОТ (26:25, 25:20, 24:26, 22:26, 10:6)

МХ: Эллингтон - 24, Драгич - 19

НН: Ли - 24, Бизли - 20+10 подборов "Милуоки" - "Торонто" - 110:129 (24:33, 35:28, 19:43, 32:25)

ТР: Адетокунбо - 24, Брогдон - 19

МБ: Ибака - 21, Валанчунас - 20+13 подборов, Дерозан - 20 "Даллас" - "Чикаго" - 124:127 (28:34, 25:23, 35:23, 36:47)

ДМ: Мэттьюз - 24, Барнс - 23

ЧБ: Данн - 32, Ходидэй - 23 "Сан-Антонио" - "Финикс" - 103:89 (26:26, 23:16, 31:30, 23:17)

СС: Леонард - 21, Жинобили - 21

ФС: Букер - 21, Крисс - 12, Лень - 10 "Денвер" - "Юта" - 99:91 (23:26, 23:23, 38:16, 15:26)

ДН: Мюррей, Лайлз - по 26

ЮД: Митчелл, Рубио - по 15 "Мемфис" - "Вашингтон" - 100:102 (24:33, 26:25, 22:29, 28:15)

МГ: Эванс - 26, Газоль М. - 17+11 подборов

ВУ: Бил - 34, Уолл - 25, Моррис - 12+17 подборов "Портленд" - "Атланта" - 110:89 (30:22, 22:24, 30:22, 28:21)

ПТ: Маккалум - 20, Лиллард, Амину - по 14

АХ: Шредер - 14, Принс - 11 "Лейкерс" - "Шарлотт" - 94:108 (24:28, 24:35, 28:30, 18:15)

ЛЛ: Ингрэм - 22+14 подборов, Рэндл - 15+10 подборов

ШХ: Уокер - 19, Лэмб - 17, Ховард - 15+10 подборов

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