"Ливерпуль" обыграл "Эвертон" и вышел в 1/16 финала Кубка Англии

В матче 1/32 финала Кубка Англии "Ливерпуль" одержал победу над "Эвертоном" – 2:1.
 
В составе "красных" голы забили Джеймс Милнер и Виргил ван Дейк. За "ирисок" Гильфи Сигурдссон.
Фото "Ливерпуль" обыграл "Эвертон" и вышел в 1/16 финала Кубка Англии
Фото: liverpoolfc.com
 
Благодаря этому результату подопечные Юргена Клоппа вышли в следующую стадию турнира.
 
"Ливерпуль" – "Эвертон" – 2:1 (1:0)
 
Голы: Милнер, 35 – с пенальти (1:0). Сигурдссон, 67 (1:1). ван Дейк, 84 (2:1).
 
"Ливерпуль": Кариус, Матип, ван Дейк, Робертсон, Гомез (Александр-Арнолд, 77), Милнер (Соланке, 77), Лаллана (Вайналдум, 70), Окслейд-Чемберлен, Эмре Джан, Роберту Фирмину, Мане.
 
"Эвертон": Пикфорд, Ягелка, Мартина, Кенни, Холгейт, Шнейдерлен, Маккарти (Дэйвис, 86), Сигурдссон, Руни (Лукман, 53), Боласье, Калверт-Льюин (Ньясс, 82).
 
Предупреждения: Руни, 7. Маккарти, 60. Соланке, 89.
 
Судья: Мэдли (Англия).
 
5 января. Ливерпуль. Стадион Anfield.
 


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
НБА: грустный праздник Леброна ДжеймсаНБА: грустный праздник Леброна Джеймса
Кирилл Петров может стать одноклубником КоркишкоКирилл Петров может стать одноклубником Коркишко
Чех: Майк Дин показал мне желтую карточку, ничего не объяснивЧех: Майк Дин показал мне желтую карточку, ничего не объяснив
Источник: Барселона пока не сможет приобрести Коутиньо и ГризманнаИсточник: Барселона пока не сможет приобрести Коутиньо и Гризманна
Томас Вермален: Я разделался с репутацией хрустального игрокаТомас Вермален: Я разделался с репутацией хрустального игрока
Блок рекламы


Похожие новости
Манчестер Юнайтед на нервах выходит в следующий раунд Кубка АнглииМанчестер Юнайтед на нервах выходит в следующий раунд Кубка Англии
Кубок Англии: звездный новичок Ливерпуля принес победу над ЭвертономКубок Англии: звездный новичок Ливерпуля принес победу над Эвертоном
Кузьмина выиграла женский спринт на этапе Кубка мира в ОберхофеКузьмина выиграла женский спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе
Форвард Боруссии может продолжить карьеру в АнглииФорвард Боруссии может продолжить карьеру в Англии
Долгополов вышел в четвертьфинал турнира ATP
Биатлон: Календарь и результаты Кубка мира-2017/18Биатлон: Календарь и результаты Кубка мира-2017/18
В Англии удалили сына и отца друг за другомВ Англии удалили сына и отца друг за другом
Цуренко обыграла Барти в первом матче на турнире в БрисбенеЦуренко обыграла Барти в первом матче на турнире в Брисбене
НБА: Голден Стейт обыграл Юту с разницей в 25 очковНБА: Голден Стейт обыграл Юту с разницей в 25 очков
Кубок Италии: Милан дожал Интер в овертайме и вышел в полуфинал на ЛациоКубок Италии: Милан дожал Интер в овертайме и вышел в полуфинал на Лацио
Последние новости
Подгружаем последние новости