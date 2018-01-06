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"Ливерпуль" обыграл "Эвертон" и вышел в 1/16 финала Кубка Англии В матче 1/32 финала Кубка Англии "Ливерпуль" одержал победу над "Эвертоном" – 2:1. В составе "красных" голы забили Джеймс Милнер и Виргил ван Дейк. За "ирисок" Гильфи Сигурдссон. Фото: liverpoolfc.com Благодаря этому результату подопечные Юргена Клоппа вышли в следующую стадию турнира. "Ливерпуль" – "Эвертон" – 2:1 (1:0) Голы: Милнер, 35 – с пенальти (1:0). Сигурдссон, 67 (1:1). ван Дейк, 84 (2:1). "Ливерпуль": Кариус, Матип, ван Дейк, Робертсон, Гомез (Александр-Арнолд, 77), Милнер (Соланке, 77), Лаллана (Вайналдум, 70), Окслейд-Чемберлен, Эмре Джан, Роберту Фирмину, Мане. "Эвертон": Пикфорд, Ягелка, Мартина, Кенни, Холгейт, Шнейдерлен, Маккарти (Дэйвис, 86), Сигурдссон, Руни (Лукман, 53), Боласье, Калверт-Льюин (Ньясс, 82). Предупреждения: Руни, 7. Маккарти, 60. Соланке, 89. Судья: Мэдли (Англия). 5 января. Ливерпуль. Стадион Anfield. Спорт-Экспресс

Спорт-Экспресс

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