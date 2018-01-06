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Серия А: "Фиорентина" ушла от поражения в матче с "Интером" в добавленное время В матче 20-го тура чемпионата Италии "Фиорентина" сыграла вничью с "Интером" – 1:1. В составе миланцев на 55-й минуте голом отличился нападающий Мауро Икарди. Фото: inter.it Но на первой добавленной минуте к основному времени нападающий Джованни Симеоне сравнял счет. Отметим, что "нерадзурри" продлили свою безвыигрышную серию в чемпионате Италии до шести матчей подряд. "Фиорентина" – "Интер" – 1:1 (0:0) Голы: Икарди, 55 (0:1). Симеоне, 90+1 (1:1). "Фиорентина": Спортьелло, Астори, Бираги, Пеццела, Лаурини, Бадель, Бенасси (Бабакар, 69), Верету (Жил Диаш, 86), Кьеза, Теро (Эйсерик, 62), Симеоне. "Интер": Ханданович, Сантон, Раноккиа (Нагатомо, 75), Жоау Канселу (Кандрева, 82), Шкриньяр, Валеро, Жоау Мариу (Далберт, 65), Весино, Гальярдини, Перишич, Икарди. Предупреждения: Валеро, 11. Раноккиа, 28. Верету, 54. Астори, 87. Икарди, 89. Судья: Валери (Италия). 5 января. Флоренция. Стадион Artemio Franchi. Спорт-Экспресс

Спорт-Экспресс

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