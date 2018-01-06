Серия А: "Фиорентина" ушла от поражения в матче с "Интером" в добавленное время

В матче 20-го тура чемпионата Италии "Фиорентина" сыграла вничью с "Интером" – 1:1.
 
В составе миланцев на 55-й минуте голом отличился нападающий Мауро Икарди.
Фото Серия А: "Фиорентина" ушла от поражения в матче с "Интером" в добавленное время
Фото: inter.it
 
Но на первой добавленной минуте к основному времени нападающий Джованни Симеоне сравнял счет.
 
Отметим, что "нерадзурри" продлили свою безвыигрышную серию в чемпионате Италии до шести матчей подряд.
 
"Фиорентина" – "Интер" – 1:1 (0:0)
 
Голы: Икарди, 55 (0:1). Симеоне, 90+1 (1:1).
 
"Фиорентина": Спортьелло, Астори, Бираги, Пеццела, Лаурини, Бадель, Бенасси (Бабакар, 69), Верету (Жил Диаш, 86), Кьеза, Теро (Эйсерик, 62), Симеоне.
 
"Интер": Ханданович, Сантон, Раноккиа (Нагатомо, 75), Жоау Канселу (Кандрева, 82), Шкриньяр, Валеро, Жоау Мариу (Далберт, 65), Весино, Гальярдини, Перишич, Икарди.
 
Предупреждения: Валеро, 11. Раноккиа, 28. Верету, 54. Астори, 87. Икарди, 89.
 
Судья: Валери (Италия).
 
5 января. Флоренция. Стадион Artemio Franchi.
 


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