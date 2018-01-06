Новостей.COM ⇒
2018-01-06
Серия А: "Фиорентина" ушла от поражения в матче с "Интером" в добавленное время
В матче 20-го тура чемпионата Италии "Фиорентина" сыграла вничью с "Интером" – 1:1.
В составе миланцев на 55-й минуте голом отличился нападающий Мауро Икарди.
Фото: inter.it
Но на первой добавленной минуте к основному времени нападающий Джованни Симеоне сравнял счет.
Отметим, что "нерадзурри" продлили свою безвыигрышную серию в чемпионате Италии до шести матчей подряд.
"Фиорентина" – "Интер" – 1:1 (0:0)
Голы: Икарди, 55 (0:1). Симеоне, 90+1 (1:1).
"Фиорентина": Спортьелло, Астори, Бираги, Пеццела, Лаурини, Бадель, Бенасси (Бабакар, 69), Верету (Жил Диаш, 86), Кьеза, Теро (Эйсерик, 62), Симеоне.
"Интер": Ханданович, Сантон, Раноккиа (Нагатомо, 75), Жоау Канселу (Кандрева, 82), Шкриньяр, Валеро, Жоау Мариу (Далберт, 65), Весино, Гальярдини, Перишич, Икарди.
Предупреждения: Валеро, 11. Раноккиа, 28. Верету, 54. Астори, 87. Икарди, 89.
Судья: Валери (Италия).
5 января. Флоренция. Стадион Artemio Franchi.
!
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
«« Эмиль Хегле СВЕНДСЕН: "Фуркад боится нас"
06.01.2018 05:30
06.01.2018 05:30
"Ливерпуль" обыграл "Эвертон" и вышел в 1/16 финала Кубка Англии »»
06.01.2018 05:32
06.01.2018 05:32
←+Ctrl+→