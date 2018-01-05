Селезнев стал игроком турецкого "Акхисара". Футбол

Команда идет на 12 месте в Суперлиге.

Селезнев стал игроком турецкого "Акхисара"
Фото: akhisarspor.com.tr

Украинский нападающий Евгений Селезнев стал игроком турецкого ФК "Акхисар".

На сайте клуба сообщается, что 32-летний игрок подписал контракт на 2,5 года, то есть до конца сезона 2019/2020 годов.

Селезнев начинал сезон в "Карабюкспоре", который сейчас идет на последнем 18-м месте в турецкой Суперлиге. "Акхисар" занимает 12-е место.

Селезнев является выпускником футбольной школы "Шахтера", но свои лучшие годы провел в "Днепре".

Летом 2016 года нападающий в составе сборной Украины принял участие в чемпионате Европы, а незадолго до этого стало известно о его возвращении в "Шахтер". Впрочем, закрепиться в основе чемпионов Украины ему не удалось, и в декабре прошлого года он ушел в "Карабюкспор".

За эту команду Селезнев провел 31 матч, забив 8 голов.


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