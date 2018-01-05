НБА: Леброн Джеймс и Расселл Уэстбрук названы MVP декабря

Нападающий "Кливленда" Леброн Джеймс и защитник "Оклахомы" Расселл Уэстбрук признаны самыми ценными игроками по итогам последнего месяца прошлого года в регулярном чемпионате НБА (в Восточной и Западной конференциях соответственно). Об этом сообщает официальный сайт ассоциации.

"Кавальерс" в декабре одержали девять побед при пяти поражениях, а Джеймс в 13 из 14 проведенных игр набирал минимум по 20 очков, а в пяти - по 30 и более. Средняя результативность форварда достигла 27,5 очков.

Что касается Уэстбрука, то он в среднем набирал за матч 27,8 очков, делал 10,6 передач и 10,2 подбора. На счету защитника шесть трипл-даблов за месяц. Напомним, что в очередном матче регулярного чемпионат "Оклахома" в гостях одержала победу над "Лос-Анджелес Клипперс" со счетом 127:117. Расселл оформил очередной трипл-дабл - на его счету 29 очков, 12 подборов и 11 передач. Этот трипл-дабл стал для него уже 13-м в текущем сезоне.




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