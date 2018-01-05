Соперник Ломаченко лишен титула и исключен из рейтинга WBA

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) лишила кубинца Гильермо Ригондо чемпионского титула в первом полулегком весе и исключила его из рейтинга согласно недавно опубликованному декабрьскому рейтингу организации. WBA заявляла о возможности такого решения еще до декабрьского поединка кубинца против Василия Ломаченко в рамках первого легкого веса. Менеджер Ригондо Алекс Борноте назвал это решение организации несправедливым, так как WBA фактически не оставила им выбора. Напомним, что Ригондо проиграл Ломаченко, отказавшись от продолжения боя после шестого раунда.

"Они поставили нас в сложную позицию перед боем [с Ломаченко], — рассказал Борноте ESPN. — Нам пришлось заплатить взнос WBA [15 000 долларов] за специальное разрешение драться с Ломаченко за его титул WBO, и WBA заявила, что мы потеряем титул в первом полулегком весе, если мы проиграем этот бой. Так что, фактически, мы дрались за оба титула в тот вечер. Но на тот момент мы уже подписали контракт на бой, и что нам оставалось делать? Не выходить против Ломаченко?"

По мнению менеджера, это решение WBA может быть связано с малой популярностью Ригондо и его редкими выходами на ринг (за три последних года, с 2015, кубинец провел всего четыре боя, включая бой с Ломаченко). Несмотря на все это Ригондо вернется на ринг в рамках первого полулегкого или полулегкого веса, хотя пока никаких конкретных планов у команды кубинца нет.