У Евгения Коноплянки появился серьезный конкурент. Футбол

Руководство "Шальке" подтвердило трансфер игрока "Ювентуса" Марко Пьяцы. До конца этого сезона 22-летний вингер будет выступать в немецком клубе на правах оренды, после чего вернется в Турин.

За аренду хорватского футболиста боссы "Шальке" заплатили один миллион евро плюс 500 тысяч евро бонусами. Также гельзенкирхенцы хотели включить функцию выкупа игрока по истечению срока аренды, однако рукововдство "старой синьоры" отказалось, так как имеет виды на хорвата в будущем.

Напомним, что в июле 2016 года Марко Пьяца перешел в "Ювентус" из загребского "Динамо" за 23 миллиона евро. Вскоре, во время одного из поединков за национальную сборную Хорватии, игрок получил серьезную травму, от которой восстановился лишь в ноябре этого года.

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри считает, что аренда станет отличным способом для футболиста вернуть себе былую форму:

- Марко уходит в аренду, потому что ему нужно играть. Он обладает отличными футбольными качествами, однако травма временно приостановила его прогресс. Поэтому ему нужно отправиться в команду, где он сможет играть и вернуться в лучшую форму.