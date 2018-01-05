У Евгения Коноплянки появился серьезный конкурент. Футбол

Руководство "Шальке" подтвердило трансфер игрока "Ювентуса" Марко Пьяцы. До конца этого сезона 22-летний вингер будет выступать в немецком клубе на правах оренды, после чего вернется в Турин.

За аренду хорватского футболиста боссы "Шальке" заплатили один миллион евро плюс 500 тысяч евро бонусами. Также гельзенкирхенцы хотели включить функцию выкупа игрока по истечению срока аренды, однако рукововдство "старой синьоры" отказалось, так как имеет виды на хорвата в будущем.

Напомним, что в июле 2016 года Марко Пьяца перешел в "Ювентус" из загребского "Динамо" за 23 миллиона евро. Вскоре, во время одного из поединков за национальную сборную Хорватии, игрок получил серьезную травму, от которой восстановился лишь в ноябре этого года.

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри считает, что аренда станет отличным способом для футболиста вернуть себе былую форму:

- Марко уходит в аренду, потому что ему нужно играть. Он обладает отличными футбольными качествами, однако травма временно приостановила его прогресс. Поэтому ему нужно отправиться в команду, где он сможет играть и вернуться в лучшую форму.


Terrikon со ссылкой на footballua.tv


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Чех: Майк Дин показал мне желтую карточку, ничего не объяснивЧех: Майк Дин показал мне желтую карточку, ничего не объяснив
Томас Вермален: Я разделался с репутацией хрустального игрокаТомас Вермален: Я разделался с репутацией хрустального игрока
В Мексике футболист убил судью из-за красной карточкиВ Мексике футболист убил судью из-за красной карточки
Свитолина получила третий номер посева на турнире WTA в БрисбенеСвитолина получила третий номер посева на турнире WTA в Брисбене
Индзаги: Из-за видеоповторов Лацио уже потерял 7 очковИндзаги: Из-за видеоповторов Лацио уже потерял 7 очков
Блок рекламы


Похожие новости
Селезнев стал игроком турецкого "Акхисара". ФутболСелезнев стал игроком турецкого "Акхисара". Футбол
Команда года от Александра Глеба. ФутболКоманда года от Александра Глеба. Футбол
"Олимпик" отпустил воспитанника "Динамо". Футбол"Олимпик" отпустил воспитанника "Динамо". Футбол
Галатасарай хочет пригласить Бернарда. ФутболГалатасарай хочет пригласить Бернарда. Футбол
Официально: Андрей Богданов покинул Олимпик. ФутболОфициально: Андрей Богданов покинул Олимпик. Футбол
Уголини: В матче Шахтера с Нордшелландом Луческу кое-что прошептал игроку. ФутболУголини: В матче Шахтера с Нордшелландом Луческу кое-что прошептал игроку. Футбол
Богданов поблагодарил Олимпик за сотрудничество. ФутболБогданов поблагодарил Олимпик за сотрудничество. Футбол
Новичок Динамо - среди лучших игроков Словении 2017 года. ФутболНовичок Динамо - среди лучших игроков Словении 2017 года. Футбол
Деле Алли: Тоттенхэм по-прежнему прогрессирует. ФутболДеле Алли: Тоттенхэм по-прежнему прогрессирует. Футбол
Гвардиола назвал календарь АПЛ катастрофой. ФутболГвардиола назвал календарь АПЛ катастрофой. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости