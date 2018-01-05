Голкипер Баварии снова надел перчатки

После однодневной паузы ввиду травмы среднего пальца Свен Ульрайх в пятницу утром снова надел перчатки. В Дохе, где сейчас "Бавария" проводит тренировочный сбор, голкипер снова занял место между стоек, информирует пресс-служба мюнхенского клуба.

В четверг Йозуа Киммих пропустил тренировку из-за простуды, в пятницу 22-летний "баварец" уже вовсю работал в спортзале. Роберт Левандовски (проблемы со связками колена) и Матс Хуммельс (проблемы с приводящей мышцей) по-прежнему занимаются по индивидуальным программам.


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