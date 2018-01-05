Как Александр Лукашенко заработал удаление

В Белоруссии проходит очередной Рождественский турнир среди любителей хоккея. Хозяева льда стартовали с уверенной победы над командой из ОАЭ со счетом 12:7. При этом хет-триком отметился президент Белоруссии Александр Лукашенко, который традиционно выступает за сборную любителей своей страны.

Примечательно, что по ходу матча играющего под первым номером Лукашенко в одном из эпизодов отправили на скамейку штрафников. За всю историю турниров ранее с ним такого не случалось, отмечают белорусские источники. После вбрасывания президент навалился на соперника, после чего они упали. Судьи и зрители на трибунах с улыбками отреагировали на наказание высокопоставленного игрока.