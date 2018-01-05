Долгополов проиграл Кирьосу в Брисбене

Украинский теннисист Александр Долгополов не сумел выйти в полуфинал турнира ATP Brisbane International в австралийском Брисбене.

В четвертьфинале он уступил хозяину кортов Нику Кирьосу в трех сетах. Австралиец взял верх со счетом 1:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась чуть более полутора часов.

Также напомним, что сербский теннисист Новак Джокович вылетел в Австралию, где примет участие в нескольких турнирах, включая Australian Open. Экс-первая ракетка мира намерен сыграть на выставочных турнирах Tie Break Tens (где сыграет и Рафаэль Надаль) и в Куйонге, а затем и на Открытом чемпионате Австралии.