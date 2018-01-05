Долгополов проиграл Кирьосу в Брисбене
Украинский теннисист Александр Долгополов не сумел выйти в полуфинал турнира ATP Brisbane International в австралийском Брисбене.
В четвертьфинале он уступил хозяину кортов Нику Кирьосу в трех сетах. Австралиец взял верх со счетом 1:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась чуть более полутора часов.
Также напомним, что сербский теннисист Новак Джокович вылетел в Австралию, где примет участие в нескольких турнирах, включая Australian Open. Экс-первая ракетка мира намерен сыграть на выставочных турнирах Tie Break Tens (где сыграет и Рафаэль Надаль) и в Куйонге, а затем и на Открытом чемпионате Австралии.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
05.01.2018 10:12
05.01.2018 10:19