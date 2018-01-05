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2018-01-05
Григорий ЯРМАШ: "Заря" уже стала третьей силой в Украине"
Бывший защитник «Зари» и представитель ее тренерского штаба Григорий Ярмаш рассказал о перспективах команды.
«Считаю, «Заря» уже стала третьей силой в Украине. Бронзовые медали прошлого чемпионата лишнее тому подтверждение.
Григорий Ярмаш. Фото: zarya-lugansk.com
Мы стараемся поддерживать тот высокий уровень, который «Заря» демонстрирует в последние годы.
Не стоит ведь забывать и о конкуренции. Соперники не дремлют. Возможно, в первой части сезона у нас не все получалось, но весной, верю, что с Божьей помощью команда наверстает упущенное.
«Заре» не хватает стабильности состава. Это первая причина, почему не удается постоянно находиться среди лидеров».
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