Григорий ЯРМАШ: "Заря" уже стала третьей силой в Украине"

Бывший защитник «Зари» и представитель ее тренерского штаба Григорий Ярмаш рассказал о перспективах команды.

«Считаю, «Заря» уже стала третьей силой в Украине . Бронзовые медали прошлого чемпионата лишнее тому подтверждение.

Григорий Ярмаш. Фото: zarya-lugansk.com

Мы стараемся поддерживать тот высокий уровень, который «Заря» демонстрирует в последние годы.

Не стоит ведь забывать и о конкуренции. Соперники не дремлют. Возможно, в первой части сезона у нас не все получалось, но весной, верю, что с Божьей помощью команда наверстает упущенное.

«Заре» не хватает стабильности состава. Это первая причина, почему не удается постоянно находиться среди лидеров».