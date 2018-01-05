Григорий ЯРМАШ: "Заря" уже стала третьей силой в Украине"

Бывший защитник «Зари» и представитель ее тренерского штаба Григорий Ярмаш рассказал о перспективах команды.
 
«Считаю, «Заря» уже стала третьей силой в Украине. Бронзовые медали прошлого чемпионата лишнее тому подтверждение.
Фото Григорий ЯРМАШ: "Заря" уже стала третьей силой в Украине"
Григорий Ярмаш. Фото: zarya-lugansk.com
 
Мы стараемся поддерживать тот высокий уровень, который «Заря» демонстрирует в последние годы.
 
Не стоит ведь забывать и о конкуренции. Соперники не дремлют. Возможно, в первой части сезона у нас не все получалось, но весной, верю, что с Божьей помощью команда наверстает упущенное.
 
«Заре» не хватает стабильности состава. Это первая причина, почему не удается постоянно находиться среди лидеров».
 


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Чех: Майк Дин показал мне желтую карточку, ничего не объяснивЧех: Майк Дин показал мне желтую карточку, ничего не объяснив
Томас Вермален: Я разделался с репутацией хрустального игрокаТомас Вермален: Я разделался с репутацией хрустального игрока
В Мексике футболист убил судью из-за красной карточкиВ Мексике футболист убил судью из-за красной карточки
Свитолина получила третий номер посева на турнире WTA в БрисбенеСвитолина получила третий номер посева на турнире WTA в Брисбене
Индзаги: Из-за видеоповторов Лацио уже потерял 7 очковИндзаги: Из-за видеоповторов Лацио уже потерял 7 очков
Блок рекламы


Похожие новости
В обновленном рейтинге ФИДЕ Анна и Мария Музычук – на третьей и седьмой позицияхВ обновленном рейтинге ФИДЕ Анна и Мария Музычук – на третьей и седьмой позициях
Зальцбург делает Штурм зимним чемпионом после третьей кряду ничьи. ФутболЗальцбург делает Штурм зимним чемпионом после третьей кряду ничьи. Футбол
Сборная Украины U-20 по хоккею на ЧМ-2017 обыграла Литву и осталась в дивизионе 1ВСборная Украины U-20 по хоккею на ЧМ-2017 обыграла Литву и осталась в дивизионе 1В
Вита Семеренко: Хорошая работа нашей сервис бригады стала залогом моего успеха в спринтеВита Семеренко: Хорошая работа нашей сервис бригады стала залогом моего успеха в спринте
Сборная РоSSии по биатлону осталась без медалей чемпионата мира в семи гонках подрядСборная РоSSии по биатлону осталась без медалей чемпионата мира в семи гонках подряд
Официально: Биатлонистка Вита Семеренко стала серебряным призером Олимпиады-2014 в спринтеОфициально: Биатлонистка Вита Семеренко стала серебряным призером Олимпиады-2014 в спринте
Национальная команда Бразилии стала самой дорогой сборной на чемпионате мира-2018Национальная команда Бразилии стала самой дорогой сборной на чемпионате мира-2018
Серена Уильямс стала женой ОганянаСерена Уильямс стала женой Оганяна
Модена стала 20-м банкротом среди клубов Италии за последние пять летМодена стала 20-м банкротом среди клубов Италии за последние пять лет
Вальверде: Английские клубы снова стали грозной силойВальверде: Английские клубы снова стали грозной силой
Последние новости
Подгружаем последние новости