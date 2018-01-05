Промоутер Бриедиса: Усик в опасности

Эл Сиеста, менеджер и промоутер чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBC Майриса Бриедиса, уверен, что латвийский боксёр доставит серьёзные неприятности на ринге чемпиону WBO Александру Усику. Встреча этих спортсменов состоится 27 января в Риге в рамках полуфинала турнира WBSS.

"Бриедис — очень умный, очень хитрый боксёр. Он сам себе детектор лжи. Он один из тех парней, которые если что-то делают, то у них это получается хорошо. Однажды мы с ним ехали в машине, и он подпевал песню, звучавшую по радио. И я подумал: "Да он неплохой певец".

У него самый большой инстинкт выживания из всех, кого я видел. Он ломает то, что, казалось бы, нельзя сломать, и это отражается и в его работе на ринге. Его очень тяжело побить. Александр Усик? Он в опасности, поскольку Бриедис хорошо читает эмоции", — цитирует Сиесту FightTalk.