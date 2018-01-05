Галатасарай хочет пригласить Бернарда. Футбол
Президент "Галатасарая" Дурсун Озбек и новый тренер стамбульского гранда Фатих Терим начали работу по усилению состава. Руководство команды хотело бы подписать бразильского легионера "Шахтера" Бернарда, сообщает HABER24.
Переговоры по трансферу футболиста уже якобы официально стартовали. В "Галатасарае" полагают, что сумма компенсации будет не слишком большой, поскольку у Бернарда через полгода истекает контракт.
Президент клуба Озбек уже вышел на связь с отцом Бернарда. По информации СМИ, тот воспринял новость о возможном трансфере в "Галатасарай" положительно.
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