Галатасарай хочет пригласить Бернарда. Футбол

Президент "Галатасарая" Дурсун Озбек и новый тренер стамбульского гранда Фатих Терим начали работу по усилению состава. Руководство команды хотело бы подписать бразильского легионера "Шахтера" Бернарда, сообщает HABER24.

Переговоры по трансферу футболиста уже якобы официально стартовали. В "Галатасарае" полагают, что сумма компенсации будет не слишком большой, поскольку у Бернарда через полгода истекает контракт.