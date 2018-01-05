Официально: Андрей Богданов покинул Олимпик. Футбол

Кадровый состав "Олимпика" претерпел изменений. Полузащитник Андрей Богданов получил выгодное предложение из-за рубежа, а руководство донецкого клуба не стало препятствовать развитию карьеры футболиста. Контракт разорван по согласованию сторон.

За полтора сезона Андрей стал одним из ключевых футболистов "Олимпика", настоящим лидером команды на поле и за его пределами. В футболке "олимпийцев" Богданов провел 53 матча и забил шесть голов.

Руководство ФК "Олимпик", тренерский штаб команды и персонал искренне благодарят Андрея за сотрудничество и желают дальнейших успехов на следующем этапе карьеры!


Terrikon со ссылкой на ФК Олимпик


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