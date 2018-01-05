НХЛ: Невероятный сэйв голкипера Монреаля

Голкипер "Канадиенс" Кэри Прайс отразил за матч 44 броска, не позволив лидерам регулярного чемпионата "Тампе" реализовать ни одной попытки в послематчевой "перестрелке". Тем не менее, за минуту до окончания овертайма "Монреаль" был на грани поражения после выхода на ворота форвардов "Молний" Ондржея Палата и Тайлера Джонсона...

С первым броском Джонсона Прайс справился не без труда, оказавшись в неудобном положении на льду. Тем временем шайба вновь оказалась у Палата и голкиперу пришлось совершить переворот через спину, чтобы отразить повторный бросок, который мог привести его команду к поражению. Не стоит лишний раз напоминать, что выполнить такой трюк во вратарской форме довольно сложно.

В итоге, "Монреаль" одержал победу в серии буллитов - 2:1.