Месси может покинуть Барселону бесплатно

Нападающий "гранатово-синих" Лионель Месси может получить право уйти из своего нынешнего клуба без всякой компенсации, уверяют испанские СМИ.

Аргентинец сможет это сделать в случае признания независимости Каталонии. Такой пункт якобы указан в новом договоре форварда с клубом.

В конце ноября, напомним, Месси подписал новый контракт с каталонцами. Соглашение с аргентинцем рассчитано до конца сезона-2020/21 (срок прошлого контракта истекал ближайшим летом).

Сумма отступных в новом договоре составляет рекордные 700 миллионов евро. Добавим, что аргентинец находится в системе каталонцев с 2000 года.


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