Серена Уильямс не сыграет на Australian Open-2018

Серена Уильямс не сыграет на Australian Open-2018

Американская теннисистка Серена Уильямс отказалась от участия в Открытом чемпионате Австралии 2018 года из-за недостаточной готовности.

Об этом сообщает пресс-служба первого в году турнира серии Большого шлема.

"После турнира в Абу-Даби я поняла, что нахожусь очень близко к своей оптимальной форме, но, к сожалению, это не то, что я лично от себя ожидаю. Я очень разочарована, но приняла решение не участвовать в Открытом чемпионате Австралии этого года. Я могу принять участие, но я не хочу просто конкурировать. Я хочу выступить как можно лучше, но для этого мне потребуется немного больше времени", - приводят организаторы Australian Open слова Уильямс.

Серена Уильямс приостановила карьеру в апреле 2017 года в связи с беременностью. 6 декабря директор Открытого чемпионата Австралии Крейг Тили сообщил, что Уильямс подала заявку для участия в турнире, 8 декабря об участии спортсменки было объявлено официально.

На счету 36-летней Уильямс 23 победы на турнирах серии Большого шлема в одиночном разряде. Кроме того, Уильямс является четырехкратной олимпийской чемпионкой, а также третьей теннисисткой в истории, после немки Штеффи Граф (377) и американки Мартины Навратиловой (332), по количеству недель, проведенных на первой строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (319).

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 15 по 28 января. Уильямс является действующей победительницей турнира. Всего она побеждала на кортах Мельбурна семь раз.




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