Уголини: В матче Шахтера с Нордшелландом Луческу кое-что прошептал игроку. Футбол

Экс-ассистент бывшего наставника "Шахтера" Мирчи Луческу Массимо Уголини вспомнил один курьезный случай из практики румынского специалиста.

- Их было множество. Самый веселый из них - гол Луиса Адриано "Нордшелланду" в Лиге чемпионов 2012/13, когда бразилец не вернул мяч сопернику и нарушил фэйр-плей. Луческу поначалу не понял, что именно произошло, но затем подозвал нашего футболиста и что-то ему прошептал.

Когда "Нордшелланд" развел с центра поля, мы отобрали мяч, затем потеряли, а через минуту датчане забили в ответ. Это наши футболисты решили дать им сравнять счет. Все думали, что таково было распоряжение Луческу, но в конце игры я спросил футболиста, что ему сказал тренер. Оказалось, Луческу попросил его играть пошире, - вспомнил Уголини в интервью Novantesimo.