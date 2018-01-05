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МЧМ-2018: Швеция и Канада сыграют в финале На молодежном чемпионате мира по хоккею в Баффало состоялись два полуфинальных матча и поединок серии за выживание. Канада - Чехия - 7:2 (2:1, 4:0, 1:1)

Шайбы: 0:1. Задина (Михнач, Нечас) - 05:55, 1:1. Стил (Кайру, Клэг) - 15:05 (бол), 2:1. Батерсон (Томас, Макар) - 18:08 (бол), 3:1. Батерсон (Бин, Макар) - 27:48 (бол), 4:1. Комтуа (Форментон, Хауден) - 29:43, 5:1. Кайру (Дубе, Стил) - 32:15, 6:1. Батерсон (Маклауд) - 36:58, 7:1. Катчук (Томас) - 45:15, 7:2. Задина (Будик) - 50:11. Швеция - США - 4:2 (0:0, 1:0, 3:2)

Шайбы: 1:0. Петтерссон (Нюландер, Линдстрем) - 33:30 (бол), 2:0. Андерссон (Карлстрем) - 46:17, 3:0. Стин - 47:47 (мен), 4:0. Йонссон Феллбю (Давидссон) - 48:25 (мен), 4:1. Беллоуз (Ямамото) - 52:24 (бол), 4:2. Ткачук (Андерсон) - 56:59. Сборная Дании выиграла второй матч серии за выбывание и осталась в высшем дивизионе. Дании - Беларуси - 3:2 ПБ (2:0, 0:0, 0:2, 0:0, 4:2)

Шайбы: 1:0. Д. Нильсен (Блихфельд, Рондбьерг) - 10:47, 2:0. Рондбьерг (Блихфельд, Шмидт-Свайструп) - 12:23, 2:1. Сушко (Еременко) - 48:54 (бол), 2:2. Литвинов (Бовбель, Сушко) - 49:40 (бол), 3:2. Рондбьерг - 65:00 - победный буллит. Таким образом, в финале турнира в пятницу, 5 января сыграют команды Швеции и Канады. В этот же день Чехия и США разыграют бронзовый комплект наград.

Terrikon

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