Богданов поблагодарил Олимпик за сотрудничество. Футбол
Полузащитник Андрей Богданов обратился к работникам и игрокам донецкого клуба.
"Ребята хочу всех поблагодарить за эти полтора года! Президента, весь тренерский штаб, докторов, футболистов, администрацию! Спасибо вам всем большое! Удачи вам в сезоне, больших побед и главное без травм, всех обнимаю, мне будет вас не хватать, но это футбол", - написал хавбек на своей странице в instagram.
В средине прошлого месяца, напомним, сообщалось, что "Олимпик" находится в неопределенной ситуации. Команду- уже покинули четверо футболистов и, скорее всего, потери еще будут.
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