НХЛ: Монреаль останавливает Тампу, Каролина унижает Питтсбург

Одиннадцать матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге.

2017-18, Чемпионат НХЛ . Игровой день 2018-01-05. Результаты всех матчей

"Филадельфия" - "Айлендерс" - 6:4 (1:1, 4:1, 1:2)

Дубль и передача Ивана Проворова помогли "Филадельфии" нанести поражение "Айлендерс", которые уступили уже четвертый раз кряду. Шон Кутюрье отметился голом и ассистом. По шайбе на счету Майкла Раффла, Уэйна Симмондса и Трэвиса Конечны. У "островитян" дубль за Кэлом Клаттербаком.

"Торонто" - "Сан-Хосе" - 3:2 ПБ (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

В серии буллитов команды использовали по шесть попыток, а победным для "Кленовых листьев" стал бросок Тайлера Бозака. Свою 18-ю шайбу в сезоне в ворота соперников отправил Остон Мюттьюз. Еще один гол за Назимом Кадри. У "Кингз" отличились Бренден Диллон и Крис Тирни.

"Питтсбург" - "Каролина" - 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

21 сэйв голкипера Кэма Уорда и дубль Себастьяна Ахо помогли "Каролине" обыграть действующего обладателя Кубка Стэнли "Питтсбург". Этот шатаут стал для Уорда первым в сезоне и 26-м в карьере. По шайбе в ворота соперников отправили Джефф Скиннер и Тейво Теравайнен.

"Монреаль" - "Тампа" - 2:1 ПБ (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Точный бросок Пола Байрона в серии буллитов принес "Монреалю" победу над "Тампой". Голкипер "Канадиенс" Кэри Прайс отразил за матч 44 броска, не позволив лидерам регулярного чемпионата реализовать ни одной попытки в послематчевой "перестрелке". Тем не менее, лидер "Молний" Никита Кучеров смог забросить свою 26-ю шайбу в сезоне, сравняться с Александром Овечкиным и за счет дополнительных показателей возглавить рейтинг снайперов лиги. В составе "Монреаля" в основное время матча отличился Макс Пачиоретти.

"Сент-Луис" - "Вегас" - 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

"Сент-Луис" прервал восьмиматчевую победную серию "Вегаса". Решающей для "Блюз" стала шайба Пола Штясны в третьем периоде поединка, а открыл счет в матче Александр Стин. Единственную шайбу у "Голден Найтс" на свой счет записал Эрик Хаула.

"Миннесота" - "Баффало" - 6:2 (3:0, 3:0, 0:2)

Нино Нидеррейтер записал на своей счет хет-трик, пропустив 5 матчей из-за травмы голеностопа, а "Миннесота" обыграла "Баффало". По шайбе в ворота соперников отправили Дэниэл Уинник, Микко Койву и Чарли Койл. Сэм Райнхарт и Эвандер Кейн забивали за "Сейбрз".

"Даллас" - "Нью-Джерси" - 4:3 (0:1, 3:1, 1:1)

Гол и две результативные передачи Александра Радулова помогли "Далласу" одолеть "Нью-Джерси". По шайбе в ворота соперников отправили Бретт Ритчи, Тайлер Сегин (в меньшинстве) и Матиас Янмарк.

"Колорадо" - "Коламбус" - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голкипер "Эвеланш" Джонатан Бернье, отразив за матч 34 броска, помог своей команде одержать четвертую победу кряду. Этот шатаут стал для вратаря вторым в сезоне и 16-м в карьере. По шайбе в составе победителей на свой счет записали Микко Рантанен и Мэттью Нието.

"Аризона" - "Нэшвилл" - 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Гол Кристиана Фишера на 3-й минуте овертайма принес победу пока худшей команде лиги "Аризоне" над "Нэшвиллом". После пропущенной от Энтони Дюклера шайбы, Райан Эллис и Крэйг Смит смогли вывести "Предаторс" вперед, однако за 2 минуты 49 секунд до окончания основного времени матча Ник Казинс смог реализовать численное преимущество и перевести игру в овертайм.

"Эдмонтон" - "Анахайм" - 2:1 ПБ (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

"Ойлерз" смогли прервать череду неудач из 4-х матчей, обыграв в серии буллитов "Анахайм". Победной для "Эдмонтона" стала попытка Райана Ньюджента-Хопкинса. Голкипер "Нефтяников" Кэм Тальбо отразил за матч 33 броска по воротам.

"Калгари" - "Лос-Анджелес" - 4:3 (0:2, 4:0, 0:1)

Шон Монахэн, забросив шайбу за 35 секунд до окончания третьего периода, принес победу "Калгари" над "Лос-Анджелесом". В составе победителей также отметились Майкл Ферланд, Трой Бауэр и Марк Янковски. Дубль в составе "Кингз" на свой счет записал Таннер Пирсон.