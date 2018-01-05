Диего Симеоне снова отправляют в Челси

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне в следующем сезоне все же переберется в Англию. Во всяком случае, это снова утверждают британские таблоиды, которые в очередной раз связывают имя 47-летнего специалиста с лондонскими "синими".

Руководство "Челси" якобы твердо намерено в летнее трансферное окно уговорить Симеоне возглавить команду и расстаться с нынешним рулевым Антонио Конте. Как известно, подобные слухи впервые появились еще прошлым летом.

Ранее, напомним, президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо заявил, что Диего Симеоне точно останется в клубе. "Гордимся им не только со спортивной, но и с человеческой точки зрения. Симеоне дал мне слово и заверил меня, что в следующем сезоне он останется тренером Атлетико. Больше здесь не о чем говорить", - заявил Сересо.


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