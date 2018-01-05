НБА: Уэстбрук сделал 13-й трипл-дабл в сезоне
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации "Оклахома" в гостях одержала победу над "Лос-Анджелес Клипперс" со счетом 127:117.
Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Пол Джордж, набравший 31 очко, а его одноклубник Расселл Уэстбрук оформил очередной трипл-дабл - на его счету 29 очков, 12 подборов и 11 передач. Этот трипл-дабл стал для него уже 13-м в текущем сезоне.
В прошлом сезоне, напомним, Уэстбрук оформил 42 трипл-дабла и побил рекорд Оскара Робертсона по их количеству за один регулярный чемпионат.
"Финикс" украинца Алексея Леня свой очередной матч проведет в субботу, 6 января. "Санз" также на выезде сыграют с "Сан-Антонио".
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
05.01.2018 10:02