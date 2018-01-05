Норвежская биатлонистка шокировала огромным синяком под глазом (ФОТО)

Четырехкратная чемпионка мира по биатлону норвежка Сюнневе Сулемдаль столкнулась с лыжником во время тренировки в Лиллехаммере и набила себе синяк под глазом.

Об этом сообщает Сегодня.

"Во время тренировки я врезалась в лыжника, который ехал прямо передо мной. Я хорошо его видела, просто не знала, куда он повернет.

После этого мне пришлось обратиться к докторам. Они наложили мне четыре шва. В остальном я чувствую себя хорошо", – цитирует биатлонистку VG.

Напомним, ранее сообщалось, украинская сборная стала серебряным призером в эстафетной гонке на втором этапе Кубка мира по биатлону 2017-2018, который прошел в Хохфильцене (Австрия).