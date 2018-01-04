Тайсон Фьюри вызвал на бой Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе, лишившийся своих титулов из-за проблем с допингом и наркотиками, Тайсон Фьюри бросил вызов действующему обладателю поясов по версиям WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа.

"Цыганский Король" заявил, что готов сразиться с соотечественником в своем первом поединке после простоя в два с половиной года.

"В качестве спортивного вызова я бросаю перчатку Энтони Джошуа, предлагая ему сразиться со мной в первом для меня поединке за два с половиной года. Я лучший супертяжеловес на планете, докажи мне обратное. Мяч на твоей половине, не подведи своих поклонников, чемпион. Я могу просто встать с дивана и победить тебя. Давай устроим этот бой летом", — написал Фьюри на своей странице в одной из социальных сетей.


Terrikon со ссылкой на klitschko-brothers.com


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