Свитолина сыграет с Плишковой в полуфинале Брисбена

Чешская теннисистка Каролина Плишкова стала последней полуфиналисткой турнира в австралийском Брисбене, призовой фонд которого составляет почти 900 тысяч долларов.

В матче 1/4-финала Плишкова не без труда обыграла эстонку Кайю Канепи со счетом 3:6, 7:5, 6:2. Поединок продолжался 2 часа 11 минут. Теперь за выход в финал турнира Плишкова поборется с украинкой Элиной Свитолиной. Ее встреча с британкой Йоханной Контой, напомним, завершилась досрочно. В третьем сете травмированная британка решила не рисковать здоровьем и отказалась от дальнейшей борьбы.

В другом полуфинале встретятся латвийка Анастасия Севастова и белоруска Александра Соснович.


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