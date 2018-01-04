Раджа Наингголан будет оштрафован на 100 тысяч евро

Как утверждает Corriere dello Sport, полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан будет оштрафован на 100 тысяч евро за видео с новогодней вечеринки. Также хавбек пропустит ближайший матч чемпионата Италии с "Аталантой" (6 января).

Напомним, что бельгиец в социальной сети провел прямой эфир, во время которого он курил сигарету, пил алкогольные напитки а также нецензурно выражался.

"Прощу прощения за то, что случилось той ночью. Я люблю веселиться с друзьями и праздновать Новый год, но на этот раз откровенно перегнул палку. Конечно, мне бы не хотелось показывать негативный пример, поэтому я хочу извиниться за своё поведение", - сказал Наингголан в интервью Football Italia.




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