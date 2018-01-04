Новичок Динамо - среди лучших игроков Словении 2017 года. Футбол

Зимний новичок «Динамо», полузащитник Беньямин Вербич, занял четвертое место в голосовании на лучшего футболиста Словении 2017 года, которое проводилось авторитетным изданием Ekipa.

Победу, третий год подряд, одержал голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак. Второе место досталось игроку итальянской «Аталанты» Йосипу Иличичу, третьим стал голкипер миланского «Интера» Самир Ханданович, который становился лучшим футболистом страны в 2009, 2011 и 2012 годах.

Отметим, что в первой части сезона 2017/2018 Вербич провел во всех турнирах за свой бывший клуб, датский «Копенгаген», и сборную Словении 32 матча, в которых забил 12 мячей.


Terrikon со ссылкой на ФК "Динамо Киев"


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