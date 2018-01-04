Деле Алли: Тоттенхэм по-прежнему прогрессирует. Футбол
Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли - о игре лондонского клуба в этом сезоне и своих выступлениях в АПЛ.
«В начале сезона мы хотели выиграть чемпионат, - цитирует Алли Fourfourtwo. - Было важно показать, что команда становится лучше. Возможно, в плане статистики это и не очень заметно, но «Тоттенхэм» по-прежнему прогрессирует, мы продолжаем учиться друг у друга.
Мы хотим быть в топ-4, но не должны слишком зацикливаться на результатах конкурентов. Главное — сосредоточиться на своих выступлениях и стараться выигрывать каждый матч.
У каждого игрока есть взлеты и падения, невозможно всё время играть на одном уровне. Думаю, я показываю хороший футбол. Конечно, бывали матчи, где можно было сыграть и лучше, но это происходило не так уж часто. Я буду продолжать упорно работать. Не хочу играть на прошлогоднем уровне, я хочу становиться еще лучше».
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