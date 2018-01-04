Монтелла: У меня очень хорошие впечатления от игры Севильи

Главный тренер «Севильи» Винченцо Монтелла остался доволен своей команды после победы над «Кадисом» (2:0) в 1/8 финала Кубка Испании.

Напомним, что этот матч стал первым для итальянского специалиста в новом клубе. В составе команды Монтеллы отличились Нолито и Хесус Навас. Ответная встреча Кубка Испании состоится в Севилье 11 января.

«У меня очень хорошие впечатления от игры «Севильи». Команда была сосредоточена и 60 минут провела на хорошем уровне, потом немного сдала. Теперь впереди у нас матч с «Бетисом». Знаю, что такое дерби, и с нетерпением жду эту игру.

Что касается матча с «Кадисом», мы могли бы больше владеть преимуществом и забить больше голов. Но я доволен увиденным», — цитирует Монтеллу AS.


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