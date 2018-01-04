Гвардиола назвал календарь АПЛ катастрофой. Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола раскритиковал календарь английской Премьер-лиги.

«Если вы считаете, что столь плотный календарь — это хорошо для игроков в плане технического и физического развития, то вот мой ответ: это катастрофа!

Понимаю, что отсутствие зимнего перерыва — английская традиция. Я должен к этому приспосабливаться. Иногда есть три дня для восстановления, иногда — четыре, бывает и два дня, но все в равных условиях. В прошлом сезоне у нас было еще меньше времени на восстановление. Может быть, в следующем году ситуация чуть улучшится. Таковы реалии.

Я могу долго рассуждать о подобных вещах, но вы считаете, что мои слова заставят футбольные власти что-то изменить? Это невозможно», — приводит слова Гвардиолы BBC.