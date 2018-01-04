В Испании сообщили, что Кепа уже подписал контракт с Реалом

Вратарь «Атлетика» из Бильбао Кепа Аррисабалага переходит в «Реал», сообщает As. Испанскому изданию попал в руки документ, согласно которому Кепа уже подписал контракт с мадридским клубом.

Согласно информации источника, Кепа поставил подпись под шестилетним договором. Переход состоится в январе или в июне 2018 года. Отметим, что контракт испанского вратаря с «Атлетиком» действует до конца текущего сезона.

«Реал» изначально хотел подписать Кепу уже в первые дни зимнего окна, однако из-за травмы игрока засомневался. Голкипер перейдет в мадридский клуб только после восстановления от повреждения, что займет около 2-х недель.

Добавим, что Кепа в текущем сезоне провел 14 матчей в Примере, в которых пропустил 19 мячей. В ноябре испанец дебютировал в составе национальной команды.