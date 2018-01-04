Габулов: Переход в Брюгге для меня - это новый вызов. Футбол

Новичок «Брюгге» вратарь Владимир Габулов рассказал о переходе в бельгийский клуб. Напомним, что вчера 34-летний россиянин подписал контракт с командой на полтора года.

«Переход в «Брюгге» для меня – это новый вызов. Это тот момент, когда я, можно сказать, начинаю все с чистого листа, каждый день доказывая и подтверждая свой уровень.

Это возможность реализовать мою давнюю мечту – играть в европейском первенстве, постараться стать чемпионом и вернуться в Лигу Чемпионов. Это безумно интересный шанс в футболе и в жизни», – рассказал Габулов.

Добавим, что в нынешнем сезоне голкипер принял участие в 20 поединках РФПЛ в составе тульского «Арсенала», пропустив 23 мяча. Также на счету Габулова 10 матчей, проведённых за национальную команду, с которой он завоевал бронзовые медали Евро-2008.




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