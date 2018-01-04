Вальверде: Это будет матч между двумя хорошими командами. Футбол

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде дал интервью перед матчем против «Сельты» в рамках 1/8 финала Кубка Испании.

«Мы уже играли против «Сельты» в этом чемпионате, и знаем, что нас ждет. Первая встреча пройдет в гостях, и «Сельта» очень агрессивна. Это будет матч между двумя хорошими командами. Мы уважаем своего соперника. Они были одними из тяжелейших оппонентов во время жеребьевки.

«Сельта» прогрессирует на протяжении долгого времени, они оказывают давление и хорошо играют. Наши матчи против них в прошлые годы — это то, о чем нельзя забывать. Однако у команды сменился тренер, и мы будем ориентироваться на нашу последнюю игру против «Сельты».

Возвращение такого футболиста, как Дембеле, — очень радостная новость для нас. Он получил травму во время адаптации, поэтому посмотрим, сможет ли он нам помочь. Усман готов играть.

Юмтити хочет покинуть клуб? Самуэль — превосходный футболист, и мы надеемся, что он останется в «Барселоне» на долгие годы», — приводит слова Вальверде Marca.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Максим Фещук: Может, в Украине уже забыли обо мне? ФутболМаксим Фещук: Может, в Украине уже забыли обо мне? Футбол
Ювентус отказался от 79 миллионов и МхитарянаЮвентус отказался от 79 миллионов и Мхитаряна
99% роSSийских спортсменов употребляют допинг, - экс-следователь99% роSSийских спортсменов употребляют допинг, - экс-следователь
МОК лишил олимпийских медалей 10 украинских спортсменов из-за допингаМОК лишил олимпийских медалей 10 украинских спортсменов из-за допинга
Чех: Майк Дин показал мне желтую карточку, ничего не объяснивЧех: Майк Дин показал мне желтую карточку, ничего не объяснив
Блок рекламы


Похожие новости
Раджа Наингголан будет оштрафован на 100 тысяч евроРаджа Наингголан будет оштрафован на 100 тысяч евро
Новичок Динамо - среди лучших игроков Словении 2017 года. ФутболНовичок Динамо - среди лучших игроков Словении 2017 года. Футбол
Деле Алли: Тоттенхэм по-прежнему прогрессирует. ФутболДеле Алли: Тоттенхэм по-прежнему прогрессирует. Футбол
Гвардиола назвал календарь АПЛ катастрофой. ФутболГвардиола назвал календарь АПЛ катастрофой. Футбол
Габулов: Переход в Брюгге для меня - это новый вызов. ФутболГабулов: Переход в Брюгге для меня - это новый вызов. Футбол
НБА: результаты матчей 4 январяНБА: результаты матчей 4 января
Венгер: Против нас снова было принято очень плохое судейское решение. ФутболВенгер: Против нас снова было принято очень плохое судейское решение. Футбол
В Египте 28 футбольных фанатов приговорили к тюремным срокамВ Египте 28 футбольных фанатов приговорили к тюремным срокам
Зимой Милан рассчитывает на усиление в лице Конти. ФутболЗимой Милан рассчитывает на усиление в лице Конти. Футбол
Агент: МЮ не планирует продавать Дармиана. ФутболАгент: МЮ не планирует продавать Дармиана. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости