Вальверде: Это будет матч между двумя хорошими командами. Футбол

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде дал интервью перед матчем против «Сельты» в рамках 1/8 финала Кубка Испании .

«Мы уже играли против «Сельты» в этом чемпионате, и знаем, что нас ждет. Первая встреча пройдет в гостях, и «Сельта» очень агрессивна. Это будет матч между двумя хорошими командами. Мы уважаем своего соперника. Они были одними из тяжелейших оппонентов во время жеребьевки.

«Сельта» прогрессирует на протяжении долгого времени, они оказывают давление и хорошо играют. Наши матчи против них в прошлые годы — это то, о чем нельзя забывать. Однако у команды сменился тренер, и мы будем ориентироваться на нашу последнюю игру против «Сельты».

Возвращение такого футболиста, как Дембеле, — очень радостная новость для нас. Он получил травму во время адаптации, поэтому посмотрим, сможет ли он нам помочь. Усман готов играть.

Юмтити хочет покинуть клуб? Самуэль — превосходный футболист, и мы надеемся, что он останется в «Барселоне» на долгие годы», — приводит слова Вальверде Marca.