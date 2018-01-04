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НБА: результаты матчей 4 января Двенадцать матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации. "Орландо" - "Хьюстон" - 98:116 (12:25, 29:30, 25:34, 32:27)

ОМ: Гордон - 16, Пэйтон, Хезоня - по 14

ХР: Грин - 27, Капела - 21 "Филадельфия" - "Сан-Антонио" - 112:106 (27:22, 33:27, 28:35, 24:22)

ФС: Симмонс - 26, Эмбиид - 21+11 подборов

СС: Миллс - 26, Олдридж - 24+14 подборов "Вашингтон" - "Нью-Йорк" - 121:103 (33:32, 31:31, 26:14, 31:26)

ВУ: Бил - 27, Уолл - 25, Гортат - 21

НН: Бизли - 20, Порзингис - 16 "Бруклин" - "Миннесота" - 98:97 (24:22, 24:21, 23:30, 27:24)

БН: Динвидди - 26, Харрис - 17

МТ: Батлер - 30, Уиггинс - 17, Таунс - 16+10 подборов "Майами" - "Детройт" - 111:104 (24:29, 32:23, 25:29, 30:23)

МХ: Олиник - 25+13 подборов, Драгич - 24+13 ассистов

ДП: Харрис Т. - 19, Буллок - 17 "Бостон" - "Кливленд" - 102:88 (32:21, 23:26, 26:21, 21:20)

БС: Розье - 20, Тэйтум - 15

КК: Джеймс - 19, Корвер - 15 "Чикаго" - "Торонто" - 115:124 (31:21, 28:35, 31:34, 25:34)

ЧБ: Холидэй - 26, Маркканен - 22+12 подборов, Миротич - 20

ТР: Дерозан - 35, Райт - 25+13 подборов "Милуоки" - "Индиана" - 122:101 (34:26, 28:26, 31:24, 29:25)

МБ: Адетокунбо - 31+10 подборов, Миддлтон - 27

ИП: Сабонис - 24, Коллисон - 17 "Даллас" - Голден Стэйт" - 122:125 (26:35, 35:32, 28:24, 33:34)

ДМ: Мэттьюз - 22, Пауэлл - 21

ГС: Карри - 32, Дюрант - 25+12 подборов, Томпсон - 25 "Денвер" - "Финикс" - 134:111 (34:26, 27:41, 37:18, 36:26)

ДН: Харрис Г. - 36, Чандлер - 17

ФС: Букер - 17, Монро - 16+10 подборов, Крис - 16, Лень - 6 "Юта" - "Нью-Орлеан" - 98:108 (28:27, 27:31, 17:23, 26:27)

ЮД: Митчелл - 24, Джонсон - 20

НО: Дэвис - 29+15 подборов, Холидэй - 24 "Лейкерс" - "Оклахома" - 96:133 (26:26, 18:37, 26:33, 26:37)

ЛЛ: Кузма - 18, Колдуэлл-Поуп - 12

ОС: Джордж - 24, Фергюсон - 24, Энтони - 21, Уэстбрук - 20+12 передач

Terrikon

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