Свитолина пробилась в полуфинал турнира в Брисбене

Йоханна Конта не смогла доиграть матч.

Свитолина пробилась в полуфинал турнира в Брисбене
Фото: btu.org.ua

Украинская теннисистка Элина Свитолина (6-я в мире) утром в четверг пробилась в полуфинал крупного турнира в Брисбене.

Ее соперница, британка Йоханна Конта (9-я) снялась с матча в третьем сете из-за травмы. Итоговый счет 1-6, 7-6(6), 3-2 (отказ). За весь поединок украинка ни разу не взяла подачу соперницы.

В полуфинале Свитолину ждет матч с победительницей встречи Каролина Плишкова (Чехия, 4-я) - Кайя Канепи (Эстония, 99-я).

Ранее на турнире Элина обыграла Карлу Суарес Наварро (Испания, 40-я) и Ану Конюх (Хорватия, 44-я).


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