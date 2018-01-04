Новостей.COM ⇒ Спорт

Свитолина пробилась в полуфинал турнира в Брисбене Йоханна Конта не смогла доиграть матч. Фото: btu.org.ua Украинская теннисистка Элина Свитолина (6-я в мире) утром в четверг пробилась в полуфинал крупного турнира в Брисбене. Ее соперница, британка Йоханна Конта (9-я) снялась с матча в третьем сете из-за травмы. Итоговый счет 1-6, 7-6(6), 3-2 (отказ). За весь поединок украинка ни разу не взяла подачу соперницы. В полуфинале Свитолину ждет матч с победительницей встречи Каролина Плишкова (Чехия, 4-я) - Кайя Канепи (Эстония, 99-я). Ранее на турнире Элина обыграла Карлу Суарес Наварро (Испания, 40-я) и Ану Конюх (Хорватия, 44-я).

LB.ua

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.