«Челси» хочет подписать Роналду – СМИ
Звездный форвард мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду открыт к предложениям от клубов английской Премьер-лиги.
Об этом сообщает
По информации источника, Челси следит за выступлениями обладателя Золотого мяча-2017 Криштиану Роналду и хочет подписать 32-летнего форварда.
Отметим, что в обратном направлении может последовать форвард лондонского клуба Эден Азар, который хочет перейти в "королевский клуб".
Ранее сообщалось, что "Реал" пытается удержать Криштиану Роналду большими деньгами.
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