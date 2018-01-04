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«Челси» хочет подписать Роналду – СМИ Звездный форвард мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду открыт к предложениям от клубов английской Премьер-лиги. Об этом сообщает Diario Gol . По информации источника, Челси следит за выступлениями обладателя Золотого мяча-2017 Криштиану Роналду и хочет подписать 32-летнего форварда. Отметим, что в обратном направлении может последовать форвард лондонского клуба Эден Азар, который хочет перейти в "королевский клуб". Ранее сообщалось, что "Реал" пытается удержать Криштиану Роналду большими деньгами.

golos.ua

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