СМИ: Торино уволил Михайловича после поражения от Ювентуса
Синиша Михайлович отправлен в отставку с поста главного тренера «Торино» после поражения от «Ювентуса» в Кубке Италии, сообщает Football Italia. «Торино» проиграл в дерби со счётом 0:2, вылетев из турнира на четвертьфинальной стадии. Авторами голов в прошедшем поединке стали Дуглас Коста и Марио Манджукич.
Напомним, что сербский специалист работал в «Торино» с лета 2016 года. Ранее в Италии он возглавлял «Милан», «Болонью», «Катанию», «Фиорентину» и «Сампдорию». В последних 17 матчах «гранатовые» под руководством Михайловича одержали лишь 4 победы, 8 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений. После 19 туров «Торино» занимает в таблице Серии А 10-е место.
По информации итальянской прессы, клуб уже вступил в переговоры с бывшим главным тренером «Интера» и «Наполи» Вальтером Маццарри.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
04.01.2018 05:48