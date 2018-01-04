СМИ: Торино уволил Михайловича после поражения от Ювентуса

Синиша Михайлович отправлен в отставку с поста главного тренера «Торино» после поражения от «Ювентуса» в Кубке Италии, сообщает Football Italia. «Торино» проиграл в дерби со счётом 0:2, вылетев из турнира на четвертьфинальной стадии. Авторами голов в прошедшем поединке стали Дуглас Коста и Марио Манджукич.

Напомним, что сербский специалист работал в «Торино» с лета 2016 года. Ранее в Италии он возглавлял «Милан», «Болонью», «Катанию», «Фиорентину» и «Сампдорию». В последних 17 матчах «гранатовые» под руководством Михайловича одержали лишь 4 победы, 8 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений. После 19 туров «Торино» занимает в таблице Серии А 10-е место.

По информации итальянской прессы, клуб уже вступил в переговоры с бывшим главным тренером «Интера» и «Наполи» Вальтером Маццарри.




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